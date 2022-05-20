الاحتفال بيوم اليتيم تحت شعار لست وحدك نحن معك بالأقصر

نظمت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالاقصر احتفال بيوم اليتيم تحت شعار "لست وحدك نحن معك"، بالصالة المغطاة بنادي المدينة المنورة.



بحضور صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاقصر وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد عبد الوهاب القائم بأعمال وكيل الرياضة بالمديرية وعددا من قيادات الإدارات المركزية بالمديرية.



شارك فى الحفل عدد من الأطفال الايتام بمراكز الشباب والأندية الرياضية التابعة للمديرية ، وشباب مراكز شباب مصر .



وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم عدد من الفقرات الفنية شملت عرض من فرقة الفنون الشعبية التابعة لمركز شباب طيبة العوامية وفقرة الرسم على الوجه، بالإضافة للألعاب المتعددة التي ساعدت في رسم البهجة وللأطفال.



وأكد مدير عام المديرية أن الدولة تحرص على تقديم الرعاية الدائمة والكاملة للنشء والشباب،

كما عبر عن بالغ سعادته بالمشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم، في هذا المهرجاني الفني والرياضي والترفيهي، مشيراً إلي أن مديرية الشباب والرياضة بالاقصر تنفذ العديد من البرامج للأطفال الأيتام.

حضر الحفل طلعت الأمير رئيس مجلس إدارة نادي المدينة المنورة بالاقصر وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر وممثلي الأوقاف والازهر الشريف ومديري الإدارات الفرعية بالمديرية .



وفي نهاية الحفل تم توزيع هدايا تذكارية للايتام المشاركين في الحفل وتم تكريم عدد من الشباب المشاركين في كيان مراكز شباب مصر .

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