عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاحتفال بيوم اليتيم تحت شعار لست وحدك نحن معك بالأقصر

الاحتفال بيوم اليتيم
الاحتفال بيوم اليتيم تحت شعار ( لست وحدك نحن معك )

نظمت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة  بالاقصر احتفال بيوم اليتيم تحت شعار "لست وحدك نحن معك"، بالصالة المغطاة بنادي المدينة المنورة.


بحضور صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاقصر وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد عبد الوهاب القائم بأعمال وكيل الرياضة بالمديرية وعددا من قيادات الإدارات المركزية بالمديرية.


شارك فى الحفل عدد من  الأطفال الايتام بمراكز الشباب والأندية الرياضية التابعة للمديرية ، وشباب مراكز شباب مصر .
 

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم عدد من الفقرات الفنية شملت عرض من فرقة الفنون الشعبية التابعة لمركز شباب طيبة العوامية وفقرة الرسم على الوجه، بالإضافة للألعاب المتعددة التي ساعدت في رسم البهجة وللأطفال.   

رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية بمدينة طيبة

محافظ الأقصر يستقبل أعضاء برلمان شباب مصر


وأكد مدير عام المديرية أن الدولة تحرص على تقديم الرعاية الدائمة والكاملة للنشء والشباب، 
كما عبر عن بالغ سعادته بالمشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم، في هذا المهرجاني الفني والرياضي والترفيهي، مشيراً إلي أن مديرية الشباب والرياضة بالاقصر تنفذ العديد من البرامج للأطفال الأيتام.

حضر الحفل طلعت الأمير رئيس مجلس إدارة نادي المدينة المنورة بالاقصر وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر وممثلي الأوقاف والازهر الشريف ومديري الإدارات الفرعية بالمديرية .


وفي نهاية الحفل تم توزيع هدايا تذكارية للايتام المشاركين في الحفل وتم تكريم عدد من الشباب المشاركين في كيان مراكز شباب مصر .

IMG-20220520-WA0006
IMG-20220520-WA0006
IMG-20220520-WA0007
IMG-20220520-WA0007
IMG-20220520-WA0014
IMG-20220520-WA0014
IMG-20220520-WA0015
IMG-20220520-WA0015
IMG-20220520-WA0008
IMG-20220520-WA0008
IMG-20220520-WA0010
IMG-20220520-WA0010
IMG-20220520-WA0009
IMG-20220520-WA0009
IMG-20220520-WA0012
IMG-20220520-WA0012
IMG-20220520-WA0011
IMG-20220520-WA0011
IMG-20220520-WA0013
IMG-20220520-WA0013
IMG-20220520-WA0018
IMG-20220520-WA0018
IMG-20220520-WA0001
IMG-20220520-WA0001
الأقصر الشباب والرياضة صلاح رشوان المدينة المنورة برلمان شباب مصر مديرية الشباب والرياضة مديرية الشباب الاطفال الايتام هدايا تذكارية مديرية الشباب والرياضة بالأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

عيار 21 يسجل 1080 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية

خطوة بخطوة في أقل من دقيقة .. تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر "فيديوجراف"

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

ترشيحاتنا

إيه الحكاية.. مستريح جديد بالشرقية يستولى على ملايين الجنيهات والضحايا يصرخون |شاهد

البدء في بناء ديكورات شادر ياسمين صبري تمهيدا لبدء تصوير المسلسل

خبر سار لمالكي آيفون.. لعبة فورتنايت متاحة الآن عبر خدمة GeForce Now السحابية

مدرب الوداد: لا أهتم بأزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم: ارتدوا الكمامات.. فيديو

شعراوي: تريليون جنيه تكلفة مشروعات برنامج تطوير الريف المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

فيديو

أول ظهور بمفردهما.. حقيقة ارتباط طارق العريان ونيكول سعفان

تفاصيل رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% .. فيديو جراف

السن والطول وعدم الزواج.. شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن

آثم ومجرم .. مبروك عطية يهاجم كل من يضع أمواله عند "المستريحين" فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ