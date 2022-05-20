وزير التنمية المحلية يشارك في جلسة حول حياة كريمة بقمة المدن الأفريقية بكينيا ..شعراوي : تكلفة مشروعات تطوير الريف تريليون جنيه لتحسين جودة حياة 60 مليون مواطن.. مطالب بتعميم التجربة على دول القارة

شعراوى:

إشادة أفريقية كبيرة بالمبادرة الرئاسة .. ومطالب بدراسة تعميم التجربة على دول القارة

مسئولة أفريقية : حياة كريمة لا يجب أن تكون مصرية ولابد أن تمتد لباقى دول القارة



شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، في جلسة حول المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية ( Africites 2022 ) والتي تعقد حالياً فى مدينة " كيسومو"الكينية ، شارك فى الجلسة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وحضرها عدد المسئولين والمحافظين الأفريقية المشاركين في القمة من مختلف دول القارة واستمرت لأكثر من 3 ساعات وقدمها السفير محمد حجازىمستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى .



وأكد وزير التنمية المحلية أن المرحلة الشاملة للمبادرةالرئاسية "حياة كريمة" بدأ تنفيذها منذ يوليو 2021 بتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، ومن المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ قرابة تريليون جنيه خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ،لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف حوالى 4584 قرية في 172 مركز إدارى فى 22 محافظة لتحسين جودة حياة حوالى 60 مليون مواطن ما يمثل 55 % من سكان مصر .

وأضاف اللواء محمود شعراوى ، أن الدولة المصرية تبنت منذ عام 2014 وحتى2021 العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز كرامة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وإحداث نقلة نوعية مستدامة فى مستوى جودة حياتهم .

وقال " شعراوى " أن المبادرة الرئاسية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ال17 من خلال استدامة مالية واستدامة مؤسسية واستدامة بيئية واستدامة اقتصادية ، ومحل اهتمام المؤسسات الدولية فى العالم بعد إدراج " حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات على منصة الأمم المتحدة .



واستعرض وزير التنمية المحلية السياق الزمنى للمبادرة الرئاسية ودور الوزارة فى التنفيذ ، حيث أشار الوزير إلى أن المرحلة التمهيدية للمبادرة تضمنت عدة مراحل منها برنامج تطوير القرى لحوالى 208 قرية بعدد 8 قرى فى كل محافظة بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج وتطويرالقرى الأكثر فقراً بحوالى 143 قرية وصولاً إلى 375 قرية فى عام 2019 والتى استفاد منها 4.5 مليون مواطن بقرى الريف وتم توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة حوالى 6.5 مليار جنيه .



وأوضح وزير التنمية المحلية أن برنامج تطوير الريف المصرى يتضمن عدداً من المحاور على رأسها تحسين مستوى التغطية بخدمات البينة الأساسية والعمرانية وتقديم الخدمات المحلية سواء صرف صحى ومياه الشرب والطرق والاتصالات والبريد والكهرباء والإنارة وتأهيل المصارف وتبطين الترع ومجمعات زراعية وغيرها ، لافتاً إلى أن محاور المبادرة تتضمن أيضاً بناء الإنسان المصرى بقرى الريف فى مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة ، كما تتضمن أيضاً محورالاستدامة البيئة عبر سكن كريم ومحور الأمية وحملات توعية ومشروعات اجتماعية ، وكذا استدامة اقتصادية تتضمن انشاء مجمعات صناعية وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي لتحسين دخل الأسر وتشغيل المواطنين بالقرى .



وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم الاعتماد عند تنفيذ المبادرة على 9معايير أساسية لطريقة استهداف المراكز التى سيتم تنفيذ " حياة كريمة "بها ومن بينها القرى الأكثر احتياجاً والمناطق المحرومة من الخدمات الأساسية للمواطنين ليعيشوا حياة كريمة وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب .



كما استعرض وزير التنمية المحلية أيضاً خلال الجلسة دور وزارة التنمية المحلية فى تنفيذ ومتابعة المبادرة سواء فيما يخص عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والدعم وبناء القدرات لمتابعة تنفيذ المشروعات على المستوى المحلى للحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التى ستضخها الدولة فى تلك المبادرة المهمة والصيانة بصورة دورية .



وعرض اللواء محمود شعراوى موقف تدخلات ومشروعات مبادرة " حياة كريمة" وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث سيتم إنشاء حوالى 130 محطة معالجة للصرف الصحى وشبكات للصرف لخدمة القرى المحرومة ورفع نسبة التغطية من 18 % إلى 100 % فى 1143 قرية وتنفيذ مشروعات مد وتدعيم فى 217 قرية وكذا شبكات غيرتقليدية فى 10 آلاف تابع للقرى ، كما سيتم إنشاء 51 محطة تنقية مياه الشرب لخدمة المناطق المحرومة والقضاء على الإنقطاعات ونظام المناوبات وذلك فى 1051 قرية و 421 مشروع رفع كفاءة محطات صغيرة .



وتابع وزير التنمية المحلية : كما تتضمن تدخلات المبادرة أيضاً قطاع الغازالطبيعى حيث مستهدف توصيله لنحو 4 ملايين وحدة سكنية فى 1337 قرية بما يساهم فىرفع العبء عن المواطنين وتسهيل فرص الاستثمار والتوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والتوسع فى الطاقة النظيفة ، لافتاً إلى أنه فى قطاع الاتصالات سيتم إدراج القرى المستهدفة بالمبادرة ضمن شبكة الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الاتصالات الأرضية للمنازل والمنشآت العامة والخاصة فى حوالى 1413 لخدمة رقمنة الخدمات والتعليم عن بعد ومنظومة التأمين الصحى الشامل وتعجيل خطة تطويرمكاتب البريد لتسهيل الخدمات للمواطنين .



وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم تنفيذ تدخلات فى قطاع الكهرباء والإنارة العامة والتى ستشمل تغيير شامل لكافة عناصر المنظمة سواء محولات وموزعات وكابلات الربط وأدوات التحكم ، مضيفاً : أن قطاع الرى يتضمن تأهيل وتبطين الترع بقرى المرحلة الأولى بإجمالى 2.5 ألف كيلو متر ، وكذا إنشاء 33 مجمع زراعي لتقديم الخدمات الزراعية كاملة بشكل لائق الى المزارعين والتوسع فى منظومة مراكز تجميع الألبان وكذا إنشاء 333 مجمع خدمات حكومية فى الوحدات القروية الرئيسية لتقديم خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى ومكتب التموين والوحدة المحلية والتضامن الاجتماعى ومركز تكنولوجي لخدمة المواطنين .



وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه فيما يخص قطاعى التعليم والصحة والشباب فسيتمإنشاء أكثر من 14 فصل لإتاحة التعليم الأساسى وحل مشكلة الكثافات والفترات بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة 25 % من المدارس القائمة ، بالإضافة إلى توفيرالرعاية الصحية بكافة القرى عبر وحدات صحية ومستشفيات ونقاط إسعاف وقوافل علاجية وطبية ، وكذا إنشاء وتطوير ما يقرب من 1000 مركز شباب لرعاية النشء بالريف المصري.



Copy of 1b2f0775-3533-4546-b6ed-3b2d3e242747

0a32fd1d-9f44-4782-9bc6-f3e3073cafd2

1a3499eb-f47c-4345-b1e6-0ab1b1d980fe

1b2f0775-3533-4546-b6ed-3b2d3e242747

1c624cf1-81a9-4d66-96cd-296247c75019

5d224660-c57c-41d1-954c-cfd00939ca21

6e3aa862-ab4d-4bdb-b171-e3108c96eae6

8000b5ce-2360-4847-8696-493c1b0b8256

8089c2cf-c3c6-4f9e-b945-da1ac536a450

90984e8d-f971-42ae-b9ee-a05252553252

bca75f25-a941-42df-a9d2-c30c6140006e

Copy of 0a32fd1d-9f44-4782-9bc6-f3e3073cafd2