عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملت سفاحا بعد دخول زوجها السجن.. أم تتخلى عن ابنتها بمساعدة حماتها

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على طفلة لقيطة ملقاة بجوار سلم أحد العقارات السكنية بالمدينة ليتبين قيام الأم بمعاونة حماتها في التخلص من الطفلة  لأنها متعددة العلاقات وعدم معرفتها والد الطفلة وحملت من أحد الأشخاص لا تعلمه؛ وذلك عقب دخول زوجها السجن بسبب سرقة.
 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا،  من مركز شرطة طلخا  بالعثور علي طفلة  ملفوفة في قطعة قماش وملقاه أمام سلم أحد العقارات.


انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا الي مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود طفلة بصحة جيدة "مربوطة الحبل السري" وملقى بها بسلم عقار.


تشكل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص والتحري تبين ان الطفلة والدتها تدعى"جميله.م.ع."، 27عاما ، ربة منزل، مقيمة قرية كفر شحاتة مركز كفر سعد محافظة دمياط.
بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بإلقاء نجلتها بمعاونة حماتها وتدعي"سميه م.ا."60 عامًا ومقيمة بذات العنوان.


وأقرت المتهمة في محضر الشرطة، أنها حملت سفاحا من أحد الأشخاص "لاتعلمه" لتعدد علاقتها الفير شرعية، وقامت بوضع الطفلة بمستشفى كفر سعد المركزي محافظة دمياط، وقامت بالإستعانة بالمتهمة الثانية "حماتها"، واشتركت معها في وضع الطفلة مكان العثور.
وعللت المتهمة بتعدد علاقتها المشبوهة بعدة رجال وذلك لحاجتها للمال نظرا لسابقة ضبط زوجها بقضية سرقة بالإكراه، والصادر بحقه حكمًا بالسجن 4سنوات  وحاليا يقضي العقوبة بسجن جمصة.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة 

الدقهلية محافظة الدقهلية امن الدقهلية العلاقات السجن المركزى دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

وفاة الفنان الكبير سمير صبري عن عمر يناهز 86 عامًا

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

غدا.. تشييع جنازة سمير صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنه بالإسكندرية..خاص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

ترشيحاتنا

الروبل يخضع الجميع| كيف أصبحت العملة الروسية المنتصر الوحيد في حرب الاقتصاد؟.. تسلسل الأحداث

بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

كيف تسمح للآخرين بحفظ مقاطع الفيديو الخاصة بك على "تيك توك"

موسى مصطفى موسى لـ صدى البلد: نرحب بالحوار الوطني والرئيس السيسي يفتح المجال لكل القوى السياسية.. سنطالب بضرورة فتح المصانع المغلقة.. ونؤيد إجراء الإنتخابات بالقائمة المطلقة

حملت سفاحا بعد دخول زوجها السجن.. أم تتخلى عن ابنتها بمساعدة حماتها

رسميا.. كلوب يعلن رحيل أوريجي عن ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج 2 طلعت حرب: سمير صبري ممثل عظيم ورفض تقاضي أجرا عن مشاركته

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

فيديو

نشر صور الغشاشين.. وزير التعليم يتحدث عن تصوير الامتحانات في اللجان

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

تفاصيل توهج الشمس وسر البقعة AR3014 .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ