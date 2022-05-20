حملت سفاحا بعد دخول زوجها السجن.. أم تتخلى عن ابنتها بمساعدة حماتها

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على طفلة لقيطة ملقاة بجوار سلم أحد العقارات السكنية بالمدينة ليتبين قيام الأم بمعاونة حماتها في التخلص من الطفلة لأنها متعددة العلاقات وعدم معرفتها والد الطفلة وحملت من أحد الأشخاص لا تعلمه؛ وذلك عقب دخول زوجها السجن بسبب سرقة.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا، من مركز شرطة طلخا بالعثور علي طفلة ملفوفة في قطعة قماش وملقاه أمام سلم أحد العقارات.



انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا الي مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود طفلة بصحة جيدة "مربوطة الحبل السري" وملقى بها بسلم عقار.



تشكل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص والتحري تبين ان الطفلة والدتها تدعى"جميله.م.ع."، 27عاما ، ربة منزل، مقيمة قرية كفر شحاتة مركز كفر سعد محافظة دمياط.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بإلقاء نجلتها بمعاونة حماتها وتدعي"سميه م.ا."60 عامًا ومقيمة بذات العنوان.



وأقرت المتهمة في محضر الشرطة، أنها حملت سفاحا من أحد الأشخاص "لاتعلمه" لتعدد علاقتها الفير شرعية، وقامت بوضع الطفلة بمستشفى كفر سعد المركزي محافظة دمياط، وقامت بالإستعانة بالمتهمة الثانية "حماتها"، واشتركت معها في وضع الطفلة مكان العثور.

وعللت المتهمة بتعدد علاقتها المشبوهة بعدة رجال وذلك لحاجتها للمال نظرا لسابقة ضبط زوجها بقضية سرقة بالإكراه، والصادر بحقه حكمًا بالسجن 4سنوات وحاليا يقضي العقوبة بسجن جمصة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة