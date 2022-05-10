ضبط مسجل خطر في الدقهلية أصاب 3 أشقاء بطلقات نارية

تمكن ضباط مباحث شرطة طلخا بالدقهلية من ضبط مسجل شقي خطر مقيم قرية ميت الكرماء بعد قيامة بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش على أسرة كاملة بسبب خلافات الجيرة مما أدي إلي إصابة ثلاثة أشقاء بينهما سيدتين .

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة طلخا ، بوصول ثلاثة أشقاء بينهما سيدتين مصابين بطلقات خرطوش.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كلا من "مصطفي ر م "، وشقيقته “هند وأميرة “، بطلقات خرطوش، بعد قيام جارهم م ك ا ”مسجل شقي خطر ” بإطلاق النار عليهم، نتيجة وجود خلافات فى الجيرة.



تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة طلخا من إلقاء القبض على المتهم، قبل هروبه من القرية إلى أحد المدن الساحلية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة.