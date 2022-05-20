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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية يضبط 269 كجم لحوم ودجاج مخالفة خلال حملات تفتيشية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة والمطاعم  وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

ومن جانبه أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية ) بالاشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية ) وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية و جهاز حماية المستهلك قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة و ضبط ( 269 كجم ) لحوم و دجاج مخالفة  بيانها كالآتي (40 كجم ) لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و ( 200 كجم ) لحوم مجمدة و ( 15 كجم ) دجاج مجهولة المصدر و ( 14 كجم ) لحوم مصنعة بدون بيانات و تم تحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

التموين الشرقية ضبط مخالفة تحرير حملات تفتيشية حماية المستهلك المجازر الحكومية الطب البيطري

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