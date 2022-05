لأول مرة | 100 طفل على Red Carpet مهرجان كان السينمائي ..شاهد

اجتمع حوالي 100 طفل على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي قبل عرض فيلم الرسوم المتحركة The Little Nicholas، ضمن فعالياته اليوم.

فيلم The Little Nicholas يعرض عالميا لأول مرة في مهرجان كان السينمائي الدولي، وتدور أحداثه حول مغامرات صبي وزملائه في المدرسة مع معلميه ووالديه في باريس بمرحلة الستينات.

فيلم The Little Nicholas: Happy as Can Be للمخرج بنيامين ماسوبري، وأماندين فريدون يقدم صورة خيالية عن طريق رسم الكاريكاتير لعالم الأطفال وطلاب المدرسة الفرنسية الشهيرة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها قصص The Little Nicholas في عمل رسوم متحركة، لكنها ترجمت إلى أكثر من 30 لغة.

لجنة أفلام تيك توك

أزمة جديدة تواجه إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، بعد تعطل نظام حجز التذاكر على التطبيق الرسمي، وهي استقالة رئيس لجنة تحكيم أفلام TikTok القصيرة.

وقال رئيس اللجنة المخرج الفرنسي الكمبودي ريثي بانه، في بيان رسمي له، إن استقالته جاءت بعد خلاف مستمر حول استقلالية وسيادة قرارات اللجنة.

وحاول مهرجان كان، إدخال نوع من الحداثة على مسابقاته وأفلامه هذا العام باستقطاب عدد من شخصيات TikTok، وإقامة مسابقة للأفلام القصيرة التي تحضر عن طريق التطبيق الشهير.

وأكد ريثي بانه في بيان رسمي نشره موقع هوليوود ريبورتر، إن الخلاف المستمر حول سيادة لجنة التحكيم هو السبب في تنحيه عن منصبه.

وكانت لجنة تحكيم أفلام TikTok مكونة من ثلاثة من صانعي الأفلام، ونجم التيك توك خابي لام، وقام فريق التطبيق باختيار مجموعة من الأفلام القصيرة المتنافسة التي تتراوح مدتها بين 30 ثانية و3 دقائق، أرسلها صانعي الأفلام الطامحين من جميع أنحاء العالم.

وأصبح غير واضحا حتى الآن ما إذا كانت مسابقة تيك توك للأفلام القصيرة ستستمر، في الوقت الذي توافد عدد كبير من