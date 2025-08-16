وزير السياحة عن فيديو المتحف المصري الكبير: مش شايف إبداع.. والشاب غلط

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحدث شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل واقعة الشاب عبد الرحمن خالد، صاحب فيديو  الترويج لـ المتحف المصري الكبير .

أنا مش شايف إبداع 


وقال فتحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: لم أجد إبداع في فيديو الشاب عن المتحف المصري الكبير.. والموضوع مش حد عمل حاجة حلوة أجبله شوكولاتة.. وهناك طرق عديدة للتعبير عن الإبداع".

وتابع شريف فتحي :"  "التعامل القانوني مع المتحف هو إثبات حالة بأننا لسنا متضامنين مع هذا الفيديو، وتم تحرير محضر؛ لإثبات هذه الحالة".

وأضاف وزير السياحة والآثار: "وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الفيديو الترويجي للمتحف المصري الكبير؛ بما يحمي سمعة الدولة، وحقوق الملكية الفكرية".

وأوضح: "لما أقول عايز أشجع الإبداع والشباب؛ نبص على الفيديو الترويجي إنه تم وضع صور لشخصيات عامة وعالمية ولا يمت للإبداع بِصِلَة".

نحمي حقوق الملكية الفكرية 


وقال شريف فتحي، "،: "ما فعلته الوزارة تجاه فيديو المتحف المصري الكبير؛ صحيح مليون في المِيَّه".

وأكد شريف فتحي: "لست ضد الشاب عبد الرحمن خالد، لكن يجب احترام حقوق الملكية الفكرية".

وواصل وزير السياحة والآثار: "جبهة معلش، لا تفيد في فيديو المتحف، وأنا لست ضد هذا الشاب، ولكن لا بد أن يُبدع من خلال الجهات الرسمية".

وشدد شريف فتحي، على أنه: "أخلاقيا، لا يصح ما فعله الشاب عبد الرحمن خالد، فهو تعدى على حرية الأشخاص والملكية الفكرية"، مضيفا: "يجب استخدام الذكاء الاصطناعي بقواعد وضوابط معينة".

وقال شريف فتحي"، :"  إحنا بنحمي حقوق الدولة المصرية بما فعلناه تجاه فيديو المتحف المصري الكبير ".

وتابع شريف فتحي :"  يجب القضاء على ثقافة " معلش " لبناء الانسان الناجح ".

وأكمل شريف فتحي :" أتمنى للشاب عبد الرحمن خالد التوفيق ولكن يجب ان نحمي الحقوق ".

المتحف المصري الكبير 

وقال شريف فتحي"، :"  يتم الاعداد لافتتاح كبير يليق بالدولة المصرية ومكانتها ".

وتابع :"  لم يتم إجراء أي تعديلات على مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير ".

وأكمل شريف فتحي :"  هناك إقبال كبير على السياحة في مصر "، مضيفا:" يجب ان تكون مصر الدولة الأولى عالميا من حيث التنوع في أنماط السياحة ".

ولفت وزير السياحة :" نستهدف أن تكون المنتجات السياحية المصرية معروفة على مستوى العالم"، مضيفا:" هناك زيادة في معدلات السياحة بنسبة تصل لـ 23 % ".

السياحة المصرية بخير


أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن  الترويج السياحي لمصر يؤتي ثماره مع نمو السياحة.

وقال فتحي"، :"  هناك من يبحث عن دور وينتقد المنتج السياحي في مصر ".

وأكمل شريف فتحي :" السياحة المصرية جيدة وإحنا في مصر ناس طيبين يتميزون بالكرم وسنطلق حملة ترويج للسياحة غدا ".

ولفت شريف فتحي :" هناك بعض الممارسات الخاطئة الخاصة بالسياحة مثل أي مكان في العالم ".

وتابع شريف فتحي :" انا شخصيا لفيت بلاد كتير في العالم وتعرضت للسرقة لكني لم أتحدث عن السياحة في هذه الدولة ".

حملة توعوية 


أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، سيكون في الأول من نوفمبر 2025، بنفس الفكرة والزخم الذي كان سيتم يوم 3 يوليو الماضي.

وأضاف وزير الآثار، أن هناك استهدافا للسائح؛ من خلال حملات دعائية برؤى معينة، وطرق معينة، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير على السياحة، ونسبة تسويق عالية في الخارج.

وأكد الوزير، أن مصر هي الدولة الأولى في تنوعها السياحي المتميز، وتمتلك جوًا عامًا مميزًا، وشواطئ مختلفة وجذابة، مشيرا إلى أننا قادرون على إبراز التنوع السياحي لمختلف الفئات.

وأشار إلى أن هناك استهدافا من دول آسيوية وأوروبية، مثل “بولندا” و"روسيا"، ونسعى إلى التوسع في مطار العلمين مستقبلاً، وزيادة نسبة الغرف الفندقية؛ لاستيعاب السائحين، مؤكدًا وجود زيادة بنسبة 25% في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

ولفت وزير السياحة، إلى أنه يمكن استخدام الفيلات؛ لاستقبال السياح، مؤكدًا أن الوزارة ليست ضد هذه الظاهرة، وأن التأخر في استغلالها كان كبيرًا، وكل ما تريده الوزارة هو الاطمئنان على معايير السلامة.

وأكمل: من المتوقع الوصول إلى 17.5 مليون سائح بنهاية 2025، مردفًا: «هناك من يبحث عن دور، وينتقد المنتج السياحي المصري، ولكن لا نلتفت لمثل هذه الشائعات، كما أن هناك بعض التصرفات الفردية من بعض الناس؛ للحصول على عائد زيادة من السائح».

واستطرد: «سنطلق حملة توعوية داخلية؛ لتفكير الناس بأن مصر أهل الكرم والسماحة والترحاب بالناس، من الغد، الأحد».

