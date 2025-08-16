السياحة تطلق حملة توعوية لتعزيز صورة مصر كبلد الكرم.. غدا

أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، سيكون في الأول من نوفمبر 2025، بنفس الفكرة والزخم الذي كان سيتم يوم 3 يوليو الماضي.

وأضاف وزير الآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك استهدافا للسائح؛ من خلال حملات دعائية برؤى معينة، وطرق معينة، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير على السياحة، ونسبة تسويق عالية في الخارج.

وأكد الوزير، أن مصر هي الدولة الأولى في تنوعها السياحي المتميز، وتمتلك جوًا عامًا مميزًا، وشواطئ مختلفة وجذابة، مشيرا إلى أننا قادرون على إبراز التنوع السياحي لمختلف الفئات.

وأشار إلى أن هناك استهدافا من دول آسيوية وأوروبية، مثل “بولندا” و"روسيا"، ونسعى إلى التوسع في مطار العلمين مستقبلاً، وزيادة نسبة الغرف الفندقية؛ لاستيعاب السائحين، مؤكدًا وجود زيادة بنسبة 25% في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

ولفت وزير السياحة، إلى أنه يمكن استخدام الفيلات؛ لاستقبال السياح، مؤكدًا أن الوزارة ليست ضد هذه الظاهرة، وأن التأخر في استغلالها كان كبيرًا، وكل ما تريده الوزارة هو الاطمئنان على معايير السلامة.

وأكمل: من المتوقع الوصول إلى 17.5 مليون سائح بنهاية 2025، مردفًا: «هناك من يبحث عن دور، وينتقد المنتج السياحي المصري، ولكن لا نلتفت لمثل هذه الشائعات، كما أن هناك بعض التصرفات الفردية من بعض الناس؛ للحصول على عائد زيادة من السائح».

واستطرد: «سنطلق حملة توعوية داخلية؛ لتفكير الناس بأن مصر أهل الكرم والسماحة والترحاب بالناس، من الغد، الأحد».