متحدث الوزراء يكشف موقف المستأجر عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتحرير العلاقة
1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة
أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
تنوع الأنماط السياحية.. وزير الآثار: إقبال كبير على السياحة في مصر

هاني حسين

كشف شريف فتحي وزير السياحة والأثار،  آخر استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير .

وقال شريف فتحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  يتم الاعداد لافتتاح كبير يليق بالدولة المصرية ومكانتها ".

وتابع :"  لم يتم إجراء أي تعديلات على مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير ".

وأكمل شريف فتحي :"  هناك إقبال كبير على السياحة في مصر "، مضيفا:" يجب ان تكون مصر الدولة الأولى عالميا من حيث التنوع في أنماط السياحة ".

ولفت وزير السياحة :" نستهدف أن تكون المنتجات السياحية المصرية معروفة على مستوى العالم"، مضيفا:" هناك زيادة في معدلات السياحة بنسبة تصل لـ 23 % ".

