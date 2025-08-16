تنوع الأنماط السياحية.. وزير الآثار: إقبال كبير على السياحة في مصر

كشف شريف فتحي وزير السياحة والأثار، آخر استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير .

وقال شريف فتحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يتم الاعداد لافتتاح كبير يليق بالدولة المصرية ومكانتها ".

وتابع :" لم يتم إجراء أي تعديلات على مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير ".

وأكمل شريف فتحي :" هناك إقبال كبير على السياحة في مصر "، مضيفا:" يجب ان تكون مصر الدولة الأولى عالميا من حيث التنوع في أنماط السياحة ".

ولفت وزير السياحة :" نستهدف أن تكون المنتجات السياحية المصرية معروفة على مستوى العالم"، مضيفا:" هناك زيادة في معدلات السياحة بنسبة تصل لـ 23 % ".