علامات الخطر .. أعراض تؤكد مرضك بالاكتئاب وليس مجرد حزن

يعد الاكتئاب من المشكلات الصحية التي يهملها الكثير من الأشخاص ويتأخرون في علاجها بسبب اعتقادهم أنها حالة من الحزن الطارئ أو تقلب المزاج المؤقت ولكن هناك علامات خطر يجب عند ملاحظتها البدء في البحث عن علاج حقيقي أو زيارة الطبيب النفسي.



ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن عندما تحدث نوبة الاكتئاب، يعاني الشخص من الحزن، والانفعال، والفراغ وقد يشعر بفقدان المتعة أو الاهتمام بالأنشطة.

تختلف نوبة الاكتئاب عن تقلبات المزاج العادية، فهي تستمر معظم اليوم، كل يوم تقريبًا، لمدة أسبوعين على الأقل.

أعراض الاكتئاب

توجد مجموعة من العلامات تؤكد اصابة الشخص بمرض الاكتئاب

ضعف التركيز

مشاعر الذنب المفرط أو انخفاض احترام الذات

اليأس بشأن المستقبل

أفكار حول الموت أو قتل النفس

اضطراب النوم

تغيرات في الشهية أو الوزن

الشعور بالتعب الشديد أو انخفاض الطاقة.

يمكن أن يسبب الاكتئاب صعوبات في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك في المجتمع والمنزل والعمل والمدرسة.

يمكن تصنيف نوبة الاكتئاب على أنها خفيفة أو متوسطة أو شديدة اعتمادًا على عدد الأعراض وشدتها، بالإضافة إلى تأثيرها على أداء الفرد.

انواع نوبات الاكتئاب

هناك أنماط مختلفة من نوبات الاكتئاب بما في ذلك:

اضطراب الاكتئاب ذو الحلقة الواحدة، أي الحلقة الأولى والوحيدة التي يصاب بها الشخص؛

اضطراب الاكتئاب المتكرر، أي أن الشخص لديه تاريخ من نوبتين اكتئابيتين على الأقل؛ و

الاضطراب ثنائي القطب، مما يعني أن النوبات الاكتئابية تتناوب مع فترات من الأعراض الهوسية، والتي تشمل النشوة أو التهيج، وزيادة النشاط أو الطاقة، وأعراض أخرى مثل زيادة الثرثرة، والأفكار المتسارعة، وزيادة احترام الذات، وانخفاض الحاجة إلى النوم، والقدرة على التشتت، والسلوك المتهور المتهور.