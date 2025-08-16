العين ضد البطائح.. لابا كودجو يخطف فوزا مهما بختام الجولة الأولى للدوري الإماراتي

حقق فريق العين الإماراتي فوزاً مهماً على ضيفه البطائح بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هزاع بن زايد، في ختام اليوم الأول للجولة الافتتاحية لدوري «أدنوك» الإماراتي للمحترفين.

وبدأ العين المواجهة بقوة، وسجل لاعبه لابا كودجو هدفاً في الدقيقة 5، غير أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، كما تصدى حارس مرماه خالد عيسى لتسديدتين من البطائح في الدقيقتين 15 و18.

وعاد لابا كودجو ونجح في تسجيل هدف التقدم للعين في الدقيقة 45، من كرة عرضية أرضية وصلته خلف المدافعين من زميله نسيم الشاذلي، وهو الهدف رقم 9000 في تاريخ دوري المحترفين الإماراتي.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفاً سجله لابا كودجو للعين في الدقيقة 57، بعد تدخل من تقنية الفيديو لوجود تسلل من اللاعب.

وفي الدقيقة 63، ألغى الحكم هدفاً آخر سجله نسيم الشاذلي للعين.

واحتسب ركلة جزاء للبطائح؛ لوجود لمسة يد على لاعب العين إريك قبل تمرير كرة الهدف، وأحرز منها عزيز جانييف هدف التعادل للبطائح في الدقيقة 69.

وجاء هدف الفوز للعين في الدقيقة 82، بعد كرة عرضية عالية مرت من الجميع، لتجد عبد الكريم تراوري الذي وضعها برأسه في شباك البطائح..