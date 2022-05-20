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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 9 قرى فى كفر الشيخ .. غدا

كهرباء
كهرباء

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن 9 قرى وتوابعهما بكفر الشيخ ودسوق وفوه وبيلا، غداً السبت.

ويتم فصل التيار الكهربائي مغذي محطة محولات منشأة الجرايدة، التابعة لمركز بيلا، ابتداءً من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا ، وتشمل المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي "منشأة الجرايدة، والترزي، وسريوة.

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كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المنشة شرق كفر الشيخ، ويتأثر بالفصل منشة الشرقية ومنشة الغربية وتوابعهما، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر مجر بدسوق ، وتتأثر بعملية الفصل قرية كفر مجر، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي العمارة بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل البورصة وقرية العمار، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي سنديون بفوة، وتتأثر بالفصل قرية سنديون وتوابعها.

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