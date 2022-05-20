يحيى أبو الفتوح: 470 مليار جنيه إجمالي حجم شهادات الادخار بالبنك الأهلي

كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إجمالي حجم شهادات الادخار بالبنك الأهلي .

وقال " أبو الفتوح " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصرى أفندى والمذاع عبر فضائية المحور ، إن شهادات ال 18% لازالت قائمة ومتواجدة ومكتفين حاليا بهذه الشهادة منوها ان الأرقام المالية التي دخلت فى حوزة البنك الأهلى من شراء المواطنين شهادة ال 18% كانت بإجمالى 470 مليار جنيه .



وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، ان البنك شارك مؤخرا بمشروع استثماري كبير كمؤسسة وطنية مصرفية كبرى وهو مصنع القناة للسكر بنسبة 30% بتكلفة 5 مليار جنيه كونه مشروع متكامل زراعى ، صناعى ، وتنموى لانه يقوم على استصلاح 181 ألف فدان فى غرب المنيا وانتاج مصنع لبنجر السكر بطاقة 900 ألف طن سكر سنويا ويعد أكبر مصانع السكر فى العالم للاستغناء تماما عن استيراد السكر ويعد مشروع تكاملى بين مصر والإمارات ضمن حزمة تمويليلة بلغت 12 مليار جنيه وتعاون مع بعض البنوك الألمانية وتوفير فرص عمل بإجمالى 1300 فرصة عمل و 6 آلاف مزارع وتدشين مشروعات متوسطة وصغيرة لتنمية الصعيد .