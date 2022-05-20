عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس تيمور الشرقية يوجه ببحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى مع مصر

رئيس جمهورية تيمور
رئيس جمهورية تيمور الشرقية يستقبل السفير المصري

استقبل رئيس جمهورية تيمور الشرقية  ”جوزيه راموس هورتا“ السفير أشرف سلطان، سفير جمهورية مصر العربية لدى إندونيسيا والمعتمد سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية، حيث نقل له السفير المصري تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا تطلعنا لزيادة معدلات التبادل التجارى وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعداد مصر لتعزيز مجالات التعاون فى قطاعات عدة من بينها السياحة والزراعة وأنظمة الرى وإدارة المياه.


كما استعرض السفير أشرف سلطان مع رئيس الجمهورية التيمورى التنسيق والتعاون على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف فى كافة المحافل والمنظمات الدولية لما فيه صالح البلدين، مشيرًا إلى حرص مصر على التواصل مع تيمور الشرقية فى المجال الثقافي والتعليمى.
 

أعرب رئيس جمهورية تيمور الشرقية عن تحياته وتقديره إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعن امتنانه لأطر التعاون القائمة والتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية ودعم التعاون الفني بين البلدين، كما وجّه ببحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى مع مصر خلال الفترة المقبلة.
 

مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي اندونيسيا تيمور الشرقية لرئيس عبد الفتاح السيسي السفير المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

تعرض محمد ممدوح لـ حادث

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

موضوعات متعلقة

وزيرة خارجية إستونيا: نثمن مواقف مصر معنا.. ونتطلع لتقوية علاقاتنا الثنائية

السفير محمد البدري: مصر بوابة مهمة جدا لعلاقات الصين بإفريقيا والمنطقة العربية

كازاخستان: مصر أهم شركائنا في العالمين العربي والإسلامي

أزلية أواصر شعبيّ وادي النيل | زيادة ضخ الكهرباء المصرية إلى السودان

سفير مصر في بروكسل يلتقي بعدد من نواب البرلمانين الأوروبي والبلجيكي

رئيس البرتغال يشيد بالمشاركة المصرية في مؤتمر العلوم لعام 2022

مباحثات مصرية هندية حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

سفارة مصر في كولومبيا تشارك بفعاليات اليوم الأكاديمي

ترشيحاتنا

ركلات الترجيح تحسم بطل الكونفيدرالية الإفريقية بين أورلاندو ونهضة بركان

سيدة تتعرى على السجادة الحمراء بمهرجان كان لتظهر جسدها المنقوش بعلم أوكرانيا

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

سقوط فتاة ثلاثينية من الطابق الرابع في بورسعيد

عبد المنعم السيد: قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يحفظ أموال المودعين

رئيس تيمور الشرقية يوجه ببحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ