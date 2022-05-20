رئيس تيمور الشرقية يوجه ببحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى مع مصر

استقبل رئيس جمهورية تيمور الشرقية ”جوزيه راموس هورتا“ السفير أشرف سلطان، سفير جمهورية مصر العربية لدى إندونيسيا والمعتمد سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية، حيث نقل له السفير المصري تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا تطلعنا لزيادة معدلات التبادل التجارى وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعداد مصر لتعزيز مجالات التعاون فى قطاعات عدة من بينها السياحة والزراعة وأنظمة الرى وإدارة المياه.



كما استعرض السفير أشرف سلطان مع رئيس الجمهورية التيمورى التنسيق والتعاون على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف فى كافة المحافل والمنظمات الدولية لما فيه صالح البلدين، مشيرًا إلى حرص مصر على التواصل مع تيمور الشرقية فى المجال الثقافي والتعليمى.



أعرب رئيس جمهورية تيمور الشرقية عن تحياته وتقديره إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعن امتنانه لأطر التعاون القائمة والتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية ودعم التعاون الفني بين البلدين، كما وجّه ببحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى مع مصر خلال الفترة المقبلة.

