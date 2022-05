سيدة تتعرى على السجادة الحمراء بمهرجان كان لتظهر جسدها المنقوش بعلم أوكرانيا

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن قيام شرطة مدينة كان الفرنسية، بإلقاء القبض على سيدة اقتحمت السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الدولي، وخلعت ملابسها على الريد كاربت.

وخلع أحد أفراد الأمن، معطفه، وسارع نحو السيدة، وغطى جسدها به، حيث ظهر الجزء العلوي من جسدها ملونا بـ علم أوكرانيا، بينما حاول أفراد الأمن منع تصوير السيدة.

افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي

في يوم الثلاثاء 17 مايو الجاري، انطلقت فعاليات النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي بحضور نجوم الفن العالمي الذي تألقوا على السجادة الحمراء.

وكان من أبرز الحضور على السجادة الحمراء كانت الفنانة الكبيرة جوليان مور، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية، وأبرزهم ديبيكا بادكون التي حرصت على الحضور بالساري الهندي تكريما لبلدها.

ورغم منع إدارة مهرجان كان التقاط الصور السيلفي مع الفنانين على السجادة الحمراء، إلا أن الجمهور حرص على التجمع واللقاء بنجومهم المفضلين وتحيتهم قبل دخول قاعة الحفل.

وعلى عكس العام الماضي، تم تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وظهر عدد قليل من الكمامات الطبية وتزايد عدد الحاضرين لحفل الافتتاح.

تحية صناع فيلم الافتتاح

استقبل حضور حفل افتتاح النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي صناع فيلم الافتتاح Final Cut بتحية كبيرة عقب دخولهم القاعة قبل لحظات من بدء فعاليات الحدث السنوي، ووقف الجميع يصفق لأبطال العمل.

تدور أحداث Final Cut حول طاقم تصوير فيلم منخفض التكلفة عن الزومبي، حينما يهاجمهم كائنات زومبي حقيقية، وهو مقتبس من فيلم ياباني عن نفس القصة قدم عام 2017 One Cut of the Dead.

يطرح فيلم Final Cut اليوم للجمهور بالتوازي مع عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان، وكان مقررا عرضه في مهرجان صندانس يناير الماضي ولكن تم سحبه بعد إلغاء العروض الشخصية نتيجة ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا في ذلك الوقت.

مهرجان كان السينمائي

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وضمت اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير.

وتضم قائمة ضيوف مهرجان كان كل من النجم الإسباني خافيير بارديم، الذي يلتقي مع الصحفيين والنقاد يوم الجمعة 27 مايو، فيما تقام ندوة الفنان الدنماركي مادس ميكلسن يوم السبت 26 مايو.