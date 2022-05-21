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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رولز رويس تكشف النقاب عن أحدث طراز من بوت تيل الفاخرة.. صور

رولز رويس تكشف النقاب
رولز رويس تكشف النقاب عن أحدث طراز من بوت تيل الفاخرة

كشفت رولز رويس عن أحدث طراز من Rolls Royce Boat Tail  ويعتبر هو الثاني في سلسلة تتكون من ثلاث سيارات فقط تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون جنيه إسترليني قبل ظهوره في Concorso d'Eleganza Villa d'Este في نهاية هذا الأسبوع.

يتميز النموذج المصنوع يدويًا بتصميم بتكليف من العميل الذي تنشأ أعماله العائلية من صناعة اللؤلؤ، وتقول الشركة إن السيارة "تخلق إجلالًا شخصيًا وعاطفيًا للغاية لوالد العميل".

رولز رويس تكشف النقاب عن أحدث طراز من بوت تيل الفاخرة

تقول Rolls-Royce أيضًا أن Boat Tail يحتوي على مزيج لوني من "المحار والورد الناعم"، مع تشطيب لؤلؤي يتغير في ظل ظروف الإضاءة المختلفة.

وتم تصميم غطاء المحرك الذي تم تشطيبه "بلون كونياك" ، خصيصًا لهذا الطراز ويتميز برقائق الميكا البرونزية والألمنيوم، بالإضافة إلى طلاء بلوري ومطفأ الجليد وعتبات مطلية بالذهب الوردي.

رولز رويس تكشف النقاب عن أحدث طراز من بوت تيل الفاخرة

تمت إضافة سطح خشبي إلى الجزء الخلفي من السيارة لإخفاء الجناح حسب الطلب، مع طقم سفرة فريد من نوعه "بتصميم الفراشة" ومظلة.

يظهر الجلد بلون الجوز في جميع أنحاء المقصورة الداخلية، والتي تتميز بلمسات من الذهب الوردي، وتقول Rolls-Royce إن المواد الجلدية الموجودة على لوحة القيادة ومساند الذراعين والكونسول الوسطي والمقاعد تستخدم تشطيبًا لؤلؤيًا.

رولز رويس تكشف النقاب عن أحدث طراز من بوت تيل الفاخرة

تدعي الشركة أنه تم اختيار خشب الجوز لأنه "ينضج بمرور الوقت" وسوف ينتقل في النهاية ليبدو مشابهًا لغطاء المحرك بلون الكونياك.

 

وفي الوقت نفسه ، فإن نفق ناقل الحركة مصنوع من قشرة الجوز ، مع خطوط ذهبية لتتناسب مع السطح الخلفي. توجد ساعة مصممة حسب الطلب بلون اللؤلؤ فوق لوحة العدادات.

رولز رويس تكشف النقاب عن أحدث طراز من بوت تيل الفاخرة

سيظهر بوت تيل الجديد لأول مرة رسميًا في 21 مايو في Concorso d'Eleganza، على شواطئ بحيرة كومو في إيطاليا.

كما تم الكشف عن طراز Rolls-Royce Boat Tail السابق علنًا في Concorso  d'Eleganza Villa d'Este  العام الماضي، وتم انتاج 3 نماذج من السيارة الفارهة.

رولز رويس تكشف النقاب عن أحدث طراز من بوت تيل الفاخرة

ومع وجود شائعات حول سعر يصل إلى حوالي 20 مليون جنيه إسترليني؛ كانت أغلى سيارة صنعتها Rolls-Royce على الإطلاق، وتقريبا ضعف سعر Rolls-Royce Sweptail، وحتى الآن لم تكشف الشركة عن سعر هذه السيارة التي تم الإعلان عنها حديثًا.

ROLLS ROYCE Boat Tail Rolls-Royce Concorso Rolls-Royce Boat Tail

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