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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

يواصل اليوم السبت، طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ، امتحانات نهاية العام 2021-2022 ، وذلك في جميع المعاهد على مستوى الجمهورية.

ويؤدي اليوم السبت، طلاب الصف الأول الثانوي بمرحلة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة الكيمياء، ومادة الأدب والنصوص والمطالعة.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية، ومادة الإنشاء، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى ، ومادة الإنشاء.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، القسم العلمي، الامتحان في مادة النحو، ومادة التوحيد، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في مادة النحو ، ومادة التوحيد.

كما يؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة التجويد، في معاهد القراءات، الامتحان في مادة السيرة ، ومادة الحساب.

 ويؤدي طلاب الصف الثاني بمرحلة التخصص في معاهد القراءات، الامتحان في مادة علوم القرآن ، ومادة التاريخ الإسلامي.


ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، بمرحلة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة الأدب والنصوص ، ومادة الجغرافيا، ويؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة التخصص في معاهد القراءات، الامتحان في مادة علوم القرآن ومادة التاريخ الإسلامي.


ويؤدي طلاب الصف الأول بعالية القراءات، الامتحان في مادة القراءات علميا، ويؤدي طلاب الصف الثاني بعالية القراءات، الامتحان في مادة القراءات علميا، ومادة التوحيد.

 

المعاهد الأزهرية أمتحانات نهاية العام البعوث الإسلامية الكيمياء الأدب والنصوص والمطالعة

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