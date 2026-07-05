بقيادة آرسين فينجر.. إتحاد الكرة يوقع عقد تعيين مدرب المواهب بفيفا لقيادة برنامج تطوير اللاعبين الموهوبين مواليد 2011

في إطار مشروع FIFA Talent Development Scheme (TDS)، استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، الأحد، السيد داريل ويلارد، الذي عيّنه السيد آرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، للعمل مدربًا للمواهب بفيفا، وذلك لقيادة برنامج تطوير اللاعبين الموهوبين في مصر، مواليد 2011.

وشهد اللقاء توقيع عقد تعيين داريل ويلارد لقيادة برنامج تطوير اللاعبين الموهوبين في مصر، ضمن مشروع المواهب، حيث وقّع العقد عن الاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام، وذلك بحضور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على مشروع تطوير المواهب، والسيد أنتونى بافوي، ممثل فيفا.

كما تضمن اللقاء مناقشة الخطط الفنية وآليات تنفيذ المرحلة المقبلة من المشروع، بما يضمن تطبيق منهجية الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في اكتشاف ورعاية وتطوير المواهب، وفقًا لأحدث المعايير.