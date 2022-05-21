باللون الأحمر .. صبا مبارك تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صبا مبارك بإطلالة كلاسيكية جذابة ، مرتدية بدلة باللون الأحمر ،ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون الأحمر الصارخ في الشفاه.

و علقت علي الصورة قائلة : بحبك .

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل توبة من بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"، بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".

وشاركت صبا أيضاً في مسلسل سوتس بالعربي الذي تدور أحداثه داخل مؤسسة كبيرة للمحاماة، وتظهر صبا بدور فريدة التي تدير المؤسسة. مسلسل Suits هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الإسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

يشارك صبا مبارك البطولة النجوم آسر ياسين، وأحمد داوود، وتارا عماد، وريم مصطفى. والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجنايني.