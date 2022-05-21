خالد حماد: أصبت بالإحباط وفكرت فى الهجرة قبل 10 سنوات

بسبب الآراء المتطرفة..

أكد الموسيقار خالد حماد أنها شعر بالإحباط في العديد من الاوقات، مؤكداً ان العمل في المجال الفني ليس أمر سهلاً.

وتابع خالد حماد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد قائلاً: العمل في المجال الفني أمر مرهق، في حين أن البعض يرى عكس ذلك، فالعمل كهاوي أسهل فى بعض الاوقات، لان المحترف يكون مطلوب منه ان يقدم عملاً فنياً ملئياً بالاحساس ، فى حين أنه فى بعض الأحيان، لا يتم منحه الوقت الكافي .

ويضيف خالد حماد: فى فترة سابقة وتحديداً منذ مايقرب من 10 سنوات شعر الفنانون بالإحباط بسبب الظروف التى مرت بها السينما ، فالبعض فكر فى الهجرة بعدما ظهرت أراء متطرفة وصلت الى المطالبة بهدم أبو الهول والأهرامات.

وكان قد أكد الموسيقار خالد حماد أنه يدين بالفضل إلى المخرج عمرو عرفة، والذي رشحه لتقديم الموسيقى التصويرية لفيلم “ضحك ولعب وجد وحب” .

وتابع خالد حماد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: المخرج عمرو عرفة كان صاحب فضل على مشوارى الفنى ، حيث آمن بتقديمي فى فيلم ضحك ولعب وجد وحب ، والذى تولى فيه مهمة الإنتاج الفني.

وتابع خالد حماد قائلاً : "عمرو عرفة تحمس الى تقديمي فى فيلم ضحك ولعب وجد وحب ، والذى قام ببطولته كل من عمرو الشريف وعمرو دياب ويسرا، رغم أننى كنت فى الثانوية العامة آنذاك .

واستكمل خالد حماد : كما لعب المنتج محمد العدل دوراً فى مشواري الفني ، حيث قام بتقديمي بعد 7 سنوات من التوقف بعد فيلم ضحك ولعب وجد وحب فى فيلم صعيدي فى الجامعة الامريكية