قانون العمل المصرى.. ندوة فى نقابة المهندسين بالإسكندرية اليوم

تنظم نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة القانونية وحماية المهنة برئاسة المهندس خالد آمين، ندى بعنوان" قانون العمل المصرى " ويحاضر فيها الدكتورة حنان عزمى مدير إدارة الشكوى بمدير التنظيم والإدارة بالإسكندرية وذلك اليوم السبت بمقر النقابة بالشاطبى.

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وتتضمن الندوة التعريف بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، حقوق و واجبات و ضمانات العامل، الأجور و الإجازات و ساعات العمل، احكام تشغيل العاملين من السيدات و الأطفال ، انقضاء علاقة العمل ، نظرة فى قانون العمل الجديد و أبرز المزايا المستحدثة فيه.

وسيتم بث الندوة من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية واستقبال كافة الأسئلة والاستفسارات والإجابة عليها مباشرة.