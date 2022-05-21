في اليوم العالمي لـ الشاي ... ما هو أفضل نوع لتحسن المناعة ؟

ربما يكون الشاي أحد أكثر المشروبات شعبية بعد الماء، لا يستطيع الكثير منا بدء يوم جديد بدونه ويحتاجه عدة مرات على مدار اليوم ، 21 مايو ، كل عام مخصص للاحتفال بـ اليوم العالمي لـ الشاي، وذلك بهدف الحدث إلى نشر الوعي بأهمية الشاي في حياتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على إنتاجه.



لقد وفي اليوم العالمي للشاي ، نقدم لكم معلومات عن نوع معين من الشاي يُوصف بأنه دافع كبير لجهاز المناعة.



في الآونة الأخيرة ، عقد مجلس الشاي في الولايات المتحدة الأمريكية ندوته الدولية السادسة حول الشاي وصحة الإنسان ، وسلط الضوء على فوائد تناول الشاي الأخضر لتعزيز المناعة.



قاد الندوة دايونغ وو ، دكتوراه في الطب ، دكتوراه ، المدير المساعد لمختبر المناعة الغذائية في مركز أبحاث التغذية البشرية للشيخوخة التابع لوزارة الزراعة الأمريكية ، والمدير المساعد لمدرسة فريدمان لعلوم وسياسة التغذية في جامعة تافتس، وأشار دايونغ وو إلى أن "الشاي الأخضر قد يساعد في تعزيز جهاز المناعة وزيادة مقاومة الجسم للأمراض ، من بين العديد من الفوائد الصحية الأخرى".



تم تسليط الضوء على الفوائد التالية للشاي الأخضر:



1. يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين / البوليفينول التي تقاوم العدوى (الكائنات المسببة للأمراض) وتحافظ على التوازن المناعي.

2. الشاي الأخضر قد يساعد في منع وتقليل أمراض المناعة الذاتية الناتجة عن الخلايا التائية.

3. يحارب الشاي الأخضر مسببات الأمراض ويقلل من آثارها ، كما يساعد على الاستجابة المناعية للمضيف.

4. قد يخفف من اضطرابات المناعة الذاتية عن طريق تعزيز تحمل الذات ، وقمع الهجمات الالتهابية التي يسببها المستضدات الذاتية ، وتعزيز إصلاح الأنسجة.

5. أظهرت الدراسات أيضًا أن الشاي الأخضر قد يساعد في التعامل مع أمراض الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا عن طريق إنتاج الأجسام المضادة في الجسم.



المصدر: food.ndtv