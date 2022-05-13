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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يقلل خطر الإصابة بالزهايمر 19% .. 6 فوائد صحية لـ شرب الشاي

فوائد شرب الشاي
فوائد شرب الشاي

يعتبر الشاي من المشروبات التي يتفق عليها الجميع فهو يحسن من الحالة المزاجية لما يحتويه من خصائص طبيعية.. وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا، أن الشاى لديه أيضًا القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية.

فوائد شرب الشاي

وأفادت نتائج الدراسة، أنه يرتبط شرب كوب إلى ستة أكواب من الشاي يوميًا بتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 19٪ ، وهو أحد أكثر أشكال الخرف شيوعًا، وفقا لما نشر في مجلة Translational Psychiatry .

 

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وأشار الباحثون، إلى أن الذين يشربون الشاي باعتدال لديهم أيضًا خطر أقل بنسبة 25 إلى 29 % للإصابة بالخرف الوعائي، ويعد العدد المثالي للأكواب في اليوم هو ثلاثة، بالإضافة إلى أن الشاي مفيد لصحة القلب .

وتربط العديد من الدراسات بأهمية وفوائد شرب الشاي  على الصحة الإدراكية، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2021، ارتبط شرب الشاي بانخفاض خطر الإصابة بالخرف؛ حيث اكتشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب من المشروب يوميًا لديهم أقل احتمالات للإصابة بسكتة دماغية أو الإصابة بالخرف.

فوائد شرب الشاي


 لا يزال الخبراء غير متأكدين من هذا التأثير، ولكن يقول الخبراء إن هذا التأثير يرجع إلى المركبات الطبيعية الموجودة فيه والتي تحفز الجهاز العصبي، وعلى الرغم من أن العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من عوامل الخطر التي تساهم في خطر الإصابة بالخرف، فإن شرب الشاي يعد إحدى الخطوات الوقائية التي يمكن اتخاذها.

ويعتبر مرض الخرف هو مصطلح يستخدم لوصف الأعراض التي تؤثر على التفكير والذاكرة والقدرات الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على الحياة اليومية بشكل كبير، ويظهر بشكل أكبر مع التقدم في العمر .

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