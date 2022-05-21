لقاءات للتوعية بأهمية زراعة الأشجار والحفاظ عليها بمراكز شباب القليوبية

نظمت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، بالتعاون مع مديرية الزراعة سلسلة من اللقاءات التوعية عن كيفية زراعة الأشجار والحفاظ عليها لإعضاء أندية التطوع بمركز شباب بيجام بإدارة شباب شبرا الخيمة.

وجاءت اللقاءات فى اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ، بتقديم البرامج التوعوية لتعليم الشباب كيفية الحفاظ على البيئة والمناخ ، وتنمية مواردها وترشيد الاستهلاك ، ومواجهة مخاطر التطور التكنولوجي السريع للحفاظ على مصدر الموارد لاستمرار فى إمدادنا بالطاقة بالكفاءة المطلوبة دون الدنوى عن المستوى المرجوة منها.

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن لابد من جميع مؤسسات الدولة تتكاتف فى تحقيق رؤية الدولة فى مواجهة تحديات أهداف التنمية المستدامة للوصول للبر الأمان فى ٢٠٣٠ ، فمصر دولة الحضارة والعراقة لتلحق بركاب الدول المتقدمة الكبرى.

وأشار إلى أن اللقاء تناول كيفية زراعة الأشجار ، وأنواع التربة الصالحة للزراعة، ومواعيد الزراعة، و كيفية التسميد ، والتقليم ومواعيد الحصاد ونقل الشتلات والحفاظ عليها لأطول وقت ممكن ، كما حفز المحاضر الشباب على استغلال مساحات ارض صغير أمام المنزل لإقامة مشتل صغير يسهم ولو بقدر قليل فى تنقية الهواء من العوادم و الغازات الضارة التى تعمل على الاحتباس الحراري للأرض .