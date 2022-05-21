مدير تعليم القاهرة يناشد أولياء الأمور عدم الانتظار أمام لجان الامتحانات

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ضرورة الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 التي انطلقت اليوم، السبت، بمدارس المحافظة.

وشدد عطية، خلال تفقد امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم، السبت، برفقة محافظ القاهرة بسراي القبة، على ضرورة ضبط النفس واحتواء المواقف وعدم منع أي طالب من أداء الامتحانات ومنع ومكافحة الغش وتطبيق القانون.

وناشد مدير المديرية، أولياء الأمور عدم تصديق الشائعات، وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية، مما يؤثر على الطلاب ويشيع التوتر والارتباك بينهم.

كما حث الطلبة على الالتزام حرصا على مستقبلهم، واحترام التعليمات و اللجنة الامتحانية والقائمين عليها، والتركيز على الإجابات، وقراءة الأسئلة جيدا، متمنيا التوفيق للجميع.



ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 194334 طالبا وطالبة في 781 لجنة على مستوى القاهرة، تبدأ اليوم، السبت، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 صباحا وحتى 11:30 صباحا، وتخصص الـ20 دقيقة الأخيرة للإملاء.

أما غدا، الأحد 22 مايو 2022، فيعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

ويوم الاثنين 23 مايو 2022: امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

الثلاثاء 24 مايو 2022: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا.

الأربعاء 25 مايو 2022: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 9، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 صباحا للساعة 1:30 ظهرا.

الخميس 26 مايو 2022: امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحا للساعة 11 صباحا.