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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهات التحقيق تستمع لأقوال الشهود في واقعة الطفل ضحية حمام سباحة نادي خاص بطنطا

الطفل الضحية
الطفل الضحية

قررت جهات التحقيق بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية ضبط وإحضار منقذ حمام السباحة لأخذ أقواله في واقعة غرق الطفل حاتم زين الدين يبلغ من العمر 10 سنوات والمعروف إعلاميا  بـ "ضحية حمام السباحة" والذي لقى مصرعه داخل حمام سباحة نادي خاص بطنطا.

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كما قررت جهات التحقيق غلق حمام السباحة بعد قيام الأجهزة المعنية بإجراء المعاينة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث بعد تفريغها لفحصها والاستماع إلى أقوال شهود العيان وسرعة إجراء تحريات البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة.

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كما تم استعجال تقرير الطب الشرعي للوقوف على أسباب وظروف وملابسات وفاه الطفل.

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حادث طفل مصرع الطب الشرعى الشهود البحث الجنائي كاميرا غرق طنطا حمام سباحة

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