لمسوا أماكن حساسة.. كواليس التنمر على شاب من ذوي الهمم

شهدت قرية كفر الحصافة مركز طوخ بالقليوبية واقعة مؤسفة حيث تعدى 3 شباب على شاب 20 عاما من ذوي الهمم والتنمر عليه والتحرش به وربطه وتصويره في مقاطع فيديو بهدف إهانته والاستهزاء به والتنمر عليه ، ولم يكتف المتهمون بذلك وقاموا بتهديده فى حالة إبلاغ أسرته.

شاهد الفيديو:

صدى البلد أجرت بثا مباشرا ولقاء مع أسرة المجنى عليه ويدعى عبد العظيم كمال للتعرف على تفاصيل الواقعة.

وقال محمد كمال عبد العظيم شقيق المجني عليه أن الأسرة لم تعرف الواقعة إلا بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، مشيرا الى أنه عندما عاد من عمله وأخبره الجميع بأن شقيقه ووالدته بمركز الشرطة توجه لهم علي الفور وتحرير محضر بالواقعة.

وأشار الى إنه يريد معاقبة المتهمين بأقصى عقوبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لكل من يستخدم تطبيقات الإنترنت في أذى المواطنين خاصة أن ما حدث لشقيقه كان بهدف التنمر عليه والاستهزاء به و بإعاقته، مؤكدا أن مكتب النائب العام وإدارة الرصد والبيان كان لهما دورا كبيرا في كشف الواقعة وضبط المتهمين وحبسهم.