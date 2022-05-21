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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اجتماع عاجل غدا.. مجلس الأهلي يبحث تطورات أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي، الدعوة إلى مجلس الإدارة لعقد اجتماع في الخامسة مساء غدٍ الأحد، بحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم لعرض آخر تطورات الموقف الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال.


جاء ذلك بعدما عقدت لجنة إدارة الأزمة اجتماعًا ظهر اليوم برئاسة محمود الخطيب عبر الڤيديو كونفرانس؛ لمتابعة كافة الأمور، في مقدمتها أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يخطر الأهلي بمكان وموعد المباراة حتى الآن .

ولم يرد «كاف» على طلبات النادي التي أرسلها منذ ثلاثة أيام، والتي تضمنت تحديد حصة الأهلي في تذاكر المباراة وأسعارها «نصف سعة الاستاد»، وكذلك مسئوليته عن حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر، وإسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، والاستعانة بطاقم تقنية الـ« VAR» من أوروبا .. وبناءً عليه تمت الدعوة للاجتماع المشار إليه.

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