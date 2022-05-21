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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعصار قوي يضرب غرب ألمانيا ويؤدي إلى عشرات الإصابات ..فيديو

الإعصار
الإعصار

عرضت قناة "euronews عــربي" فيديو يكشف عن إصابة نحو أربعين شخصاً في مدينة بادربورن، بغرب ألمانيا، بسبب إعصار ضرب المنطقة، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية .

وقال رجال الإطفاء في المدينة عبر موقع تويتر إن هناك ثمانية وثلاثين مصاباً، إصابات بعضهم خطيرة، ونقلوا إلى المستشفى". وقالت الشرطة المحلية من جهتها، إن هناك شخصاً واحداً حالته حرجة.

وتسبب الإعصار أيضا في أضرار مادّية جسيمة بهذه المدينة الواقعة وسط مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا التي تتعرض لعاصفة تعبر ألمانيا حالياً بعد ارتفاع غير مألوف في درجات الحرارة بهذا الوقت من العام.

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