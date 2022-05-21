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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الشرفة.. سلاف فواخرجي تخطف الأنظار مع كلبها

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

يشتهر الكثير من الفنانين بعشقهم للحيوانات خاصة الكلاب، حيث يجدون فيهم  الصديق الوفي والمخلص والأقرب، وينشر العديد من الفنانين فيديوهات وصورا لهم بصحبة كلابهم.


وحرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على مشاركة متابعيها عبر إنستجرام صورة لها من شرفة منزلها على البحر برفقة كلبها، حيث نالت الصورة إعجاب متابعيها.

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وشاركت سلاف فواخرجي فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يشارك في بطولة مسلسل" مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.

أعمال سلاف فواخرجي

أحدث أعمال سلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون. 

 

الفنانة السورية سلاف فواخرجي من الشرفة مع كلبها بإطلالة تخطف الانظار علي البحر

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