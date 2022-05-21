مدير مشروع مستقبل مصر: وفرنا 10 آلاف وظيفة ونزرع المحاصيل الاستراتيجية| فيديو

قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر، إن المشروع يوجد به جميع الزراعات الاستراتيجية، من قمح وفول صويا وشعير وذرة وفاصوليا، مشيرا إلى أن أوضاع الاقتصاد العالمي والحرب الروسية الأوكرانية تتطلب مننا التوسع الزراعي.

وأوضح المقدم بهاء الغنام، خلال حوار خاص ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه لولا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع الزراعي؛ لكانت تفاقمت الأزمة منا وتحولت إلى كارثة، مؤكدا أن هناك سياسة وخطة زراعية لمنع تعطش السوق من المحاصيل الزراعية.

وتابع: "هدف مشروع مستقبل مصر أن يشعر المواطن بالاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن هناك حوالى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة في المشروع، ومن 300 إلى 350 فرصة عمل غير مباشرة، وهذا تطور كبير في سوق العمل الزراعي بمصر.