مجدي عبد الغني عن أداء معلول: أسوأ لاعبي الأهلي

انتقد مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق، اداء علي معلول خلال مباراة النادى الاهلى مع إنبي التى انتهت بنتيجة 2-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 15 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب عبد الغني في تدوينة له عبر حسابه علي تويتر "‏‏علي معلول كان أسوأ لاعبي الأهلي في المباراة.. ولكنه نجح في تسجيل هدفين في اللحظات الأخيرة وخطف فوزا هاما جداً للأهلي في مسيرة الدوري هذا الموسم".

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 37 ويحتل المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد إنبي عند النقطة 24 ويستمر في المركز التاسع.