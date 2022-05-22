أحمد سامي يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة المقاصة

أعلن الكابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر لها الرابعة عصر الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة ٢٠ من عمر مسابقة الدوري.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبًا وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: خالد صبحي - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط- علاء عطا - عبد الله محمود - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد توني - كوامي بونسو - محمود نبيل - بلال سعيداني - وينفول كوبينا - محمد إبراهيم - مصطفى ميسي - إيفانز منساه - عبد الرحمن بودي.

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين - حمزة مجدي.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الحادي عشر، في حدول ترتيب الدوري، برصيد ٢١ نقطة.