نصائح لمساعدة أطفالك للتغلب على حرارة الصيف

يبحث الآباء عن طرق لإبقاء الأطفال هادئين وسعداء أثناء الحرارة الحارقة، حيث أن رعاية الأطفال أمر مرهق خلال فصل الصيف ، وذلك لأن الرضع والأطفال يمكن أن يمرضوا خلال فصل الصيف لأنهم عرضة للعديد من المشاكل الصحية في الصيف مثل الجفاف وضربة الشمس والغازات والحموضة والإسهال وحروق الشمس والإرهاق مما يجعلهم عصبيين وغير مرتاحين.

ولذلك نذكر النصائح لمساعدة أطفالك على التغلب على حرارة الصيف:

1. ارتدِ ملابس مناسبة فضفاضة وخفيفة الوزن للرضيع أو الطفل مصنوعة من القطن الذي يمتص العرق.

تجنبي استخدام طبقات من القماش عندما يتعلق الأمر بأطفالك.

يرتبط ارتفاع درجة الحرارة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ وهو اضطراب نوم قاتل.

2. حافظ على درجة حرارة الغرفة المناسبة يجب ألا تكون غرفة الطفل الرضيع شديدة الحرارة أو شديدة البرودة.

إذا كنت تستخدم مكيفًا ، فلا تأخذ الطفل إلى تلك الغرفة فورًا بعد الاستحمام لأنه قد يصاب بالزكام.

كما يجب أن تتمتع الغرفة بتهوية جيدة.

إذا لزم الأمر، استخدم ستائر النوافذ في غرفة الطفل.

استخدم ملاءات قطنية ناعمة 100٪ للطفل أو الأطفال أثناء النوم.

تجنب ترك النوافذ مفتوحة أثناء النهار. لا تترك الرضيع أو الطفل دون رقابة في المسبح أو حوض الاستحمام أو السيارة.

سيكون من الضروري أيضًا على الوالدين التأكد من عدم مغادرتهم مع أطفالهم من الساعة 11:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً لأن درجة الحرارة شديدة الحرارة في ذلك الوقت.

في هذه الحالة، يجب عليك إخراج الأطفال من المنزل ثم جعلهم يرتدون قبعات.