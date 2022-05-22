مباحث القاهرة تكشف ملابسات واقعتي سرقة وتضبط الجناة

تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين بحلوان لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التسلق والمغافلة"، كما تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "المغافلة" بالسيدة زينب.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة عدد (2 هاتف محمول) من داخل الشقة سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصان " لأحدهما معلومات جنائية "، مقيمان بدائرة القسم) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" حال قيام المجنى عليه بترك باب مسكنه مفتوح سهواً.

وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" ، وأقرا بإرتكابهما واقعة سرقة "مبلغ مالى" من داخل مسكن (أحد الأشخاص – مقيم بذات الناحية) بذات الإسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما ، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



فيما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه داخل كابينة لطلاء السيارات "كائنة بدائرة القسم" وحال عودته فوجى بقيام أحد العاملين بالكابينة بسرقتها ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل ، مقيم بمحافظة سوهاج) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المشار إليها.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة" بإستخدام مفتاح السيارة الأصلى ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.