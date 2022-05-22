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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منظمة خريجي الأزهر تكرم حفظة القرآن الكريم..غداً

المنظمة العالمية
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

تقيم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، غداً الإثنين ؛ حفل تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، والتي عقدتها المنظمة خلال شهر رمضان الماضي، وشارك بها عدد كبير من الطلاب الوافدين والمصريين، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

حفل تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

يقام الحفل في تمام الحادية عشرة والنصف صباحًا، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر- نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور نظير عياد - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داوود - رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فضلًا عن قيادات ومسئولي  المنظمة، وممثلي السفارات المختلفة.

جدير بالذكر أن المسابقة شهدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب من مختلف الجنسيات، بلغ عددهم أكثر من 500 طالب وافد، وبلغ عدد المتقدمين من المصريين أكثر من  3 آلاف أزهري، من مختلف المحافظات.

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