أول يونيو.. انطلاق مسابقة أفضل شعبة لغة وبرنامج جديد بجامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من مسابقة أفضل شعبة لغة وبرنامج جديد يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يونيو، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.



وأوضح رئيس الجامعة، أن المسابقة هذا العام تضم 38 برنامج وشعبة لغات في مرحلة البكالوريوس، فضلاُ عن برامج الدراسات العليا المدرجة تحت مظلة اللائحة الموحدة للشعب والبرامج الجديدة، مشيراُ إلى أن المسابقة تهدف إلى الارتقاء بالجوانب الأكاديمية والإدارية وتطبيق معايير الجودة وأنظمة الحوكمة الداخلية بالبرامج الجديدة، بالإضافة إلى تشجيع المتميزين وتكريمهم لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة التعليمية المقدمة.

وأشار الدكتور ممتاز حجاب إلى تنوع معايير التقييم بالمسابقة لتشمل تقديم الخدمات التعليمية والإدارية، وآليات التفاعل مع الطلاب، لافتاً إلى استخدام النظام الإلكتروني الخاص بشعب اللغات والبرامج في تقييم المسابقة لضمان أعلى قدر من الشفافية والعدالة في المسابقة، مشيراُ إلى أن مواعيد زيارات التقييم لهذه النسخة تأتي بالتزامن مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وذلك للوقوف على مدى استعدادات الكليات للامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

