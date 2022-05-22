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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من السيارة.. شيماء المغربي تظهر على إنستجرام بإطلالة ناعمة

شيماء المغربي
شيماء المغربي

نشرت الفنانة شيماء المغربي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت المطربة شيماء من داخل سيارتها بإطلالة أنيقة مرتدية تي شيرت ابيض، واعتمدت على المكياج الناعم الذى كشف عن جمال ملامحها، وتركت شعرها الاسود منسدلا علي كتفيها.

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وكانت شيماء قد طرحت مؤخرا أغنية "الله يمسيه بالخير" من كلمات محمود عادل كلازا ، ألحان وتوزيع موسيقى حسام سعيد، تسجيل وهندسة صوتية مؤمن ياسر.


كما قدمت أغنية "انتي قلبي" مع عمر كمال والتي تخطت اكثر من 26 مليون مشاهدة حتي الان علي اليوتيوب. 


طرحت الفنانة شيماء المغربي مؤخرا البرومو الخاص بأغنيتها الجديدة "كفاية واحدة"، تمهيدا لطرحها خلال الأسبوع الحالي،وذلك بعد أيام من تسريب الأغنية بنسخة رديئة، وذلك قبل نزولها بشكل رسمي في الأسواق. 


وقررت الجهة المنتجة للأغنية، طرحها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد مطالبة الجمهور بطرحها سريعا،حيث أحدث البرومو الخاص بالأغنية حالة من الجدل الكبير علي مواقع السوشيال ميديا فور طرحه  . 


وتتعاون شيماء في الأغنية مع الملحن كريم نيازي والشاعر الغنائي شفيق كارم والموزع الموسيقي أحمد أمين،وإخراج محمد البدري وهي من أنتاج  Hello Pal Music لحمادة زويل واحمد الشامي ،  وتحمل الأغنية فكرة جديدة وموضوع إجتماعي شائك للغاية يتم تناوله لأول مرة في عمل غنائي،ويراهن صناع الأغنية عليها بسبب فكرتها التي اعتبرها البعض صادمة لما تحتويه من فكرة جديدة لم تقدم من قبل في أغنية .

 

إطلالة ناعمة شيماء المغربي داخل سيارتها إطلالة انيقة مواقع السوشيال ميديا

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