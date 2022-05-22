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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد التاجي: جدي عبد الوارث عسر منعني من الإفصاح عن أني حفيده

عبد الوارث عسر
عبد الوارث عسر

قال الفنان محمد التاجي، حفيد الفنان عبد الوارث عسر، إن جده منعه من أن يفصح عن أنه حفيده، موضحا "جدي ماكنش عاوز حد من ولاد العيلة يمتهن الفن".

وأضاف محمد التاجي، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن جده الراحل الفنان عبد الوارث عسر كان حازما وصارما في تعاملاته، متابعا "كلمته مكنتش بتكرر، وكنا من حبنا فيه مش بنرفضله كلمة".

وتابع "التاجي"، أنه كان يرغب في دخول الفن وهو في سن العشرينيات، وبعد أن توفى جده ١٩٨٢ ظل حتى عام ١٩٨٦ لا أحد يعرف أنه حفيد "عبد الوارث عسر".

ولفت إلى أن بعد نجاحه في مسلسل "بشائر" شعر بأنه لا يحتاج لذكر اسم جده حتى يشتهر، والإفصاح عن ذلك كان بغرض الافتخار به.
 

 

محمد التاجي السفيرة عزيزة عبد الوارث عسر

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