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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يفوز على مصر للمقاصة 4-1 في الدوري

احمد سامي
احمد سامي

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا ومنافسه مصر المقاصة بفوز كليوباترا 4-1 في المباراة اتي أقيمت علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الممتاز .

تفاصيل المباراة.. 

سيطر فريق سيراميكا كليوباترا علي الكرة بنسبة وصلت الي 59 % مقابل 41 % لصالح مصر المقاصة.

وسدد فريق سيراميكا كليوباترا 12 كرة منها 5 فقط علي مرمي المنافس في حين سدد فريق مصر المقاصة 7 كرات فقط 4 بين الثلاث خشبات.

وجاء هدف تعادل فريق سيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد محسن في الدقيقة 37 من عمر اللقاء ، فيما سجل فريق مصر للمقاصة هدفه الأول في الدقيقة 15 بقدم كريم حلاوة .

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وفي الدقيقة 68 سجل عبدالله محمود لاعب سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني لفريقه.

وأضاف محمد إبراهيم هدف سيراميكا كليوباترا الثالث في الدقيقة 85 عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.

وفي الدقيقة 90 سجل احمد محسن الهدف الرابع لينهي المباراة بتقدم فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 24 ويحتل المركز التاسع بينما يتجمد رصيد مصر للمقاصة عند النقطة 13 في المركز قبل الاخير.

وضم تشكيل سيراميكا كليوباترا كلا من:

حراسة المرمى: عامر عامر  

خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - عبد الله محمود - أحمد محسن.

خط الوسط:  محمد إبراهيم - بلال السعيداني -  كوامي بونسو - مصطفى ميسي.

خط الهجوم :  باسم مرسي - شادي حسين.

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