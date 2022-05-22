حزب المؤتمر يتقدم بمقترحاته للأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة في الحوار الوطني

تقدم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، بمقترحاته للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب وتضمنت عدة محاور أبرزها محور الاصلاح السياسى ومحور الاصلاح الاقتصادى والصحة والتعليم والثقافة والشباب والمرأة والاصلاح الاجتماعى وغيرها.

وأبدي الحزب أهمية كبيرة للمشاركة في إدارة الحـوار الوطني المنتظـر، الـذي جاء في توقيت انتظرتاه جميعاً بعد أن حظيت مصر باستقرار امنى ونمو اقتصادي وإصـلاح للبنية التحتية الأساسية بتوفيـق مـن الله وبرؤية ثاقبـة مستنيرة مـن الـرئيس عبـد الفتاح السيسي والخروج من هذا الحوار بما يعود على الوطن بكل الخير.

وأضاف حزب المؤتمر: نحن إذ يشرفنا أن تقـدم لكـم رؤيـة الحـزب وإقتراحات اعضـاءه في الملفات المرفقة التي نراها ذات أولوية أملين أن تحظى بقبولكم وأن تكون في المسار الذي نتمناه جميعاً.