هقف ضد أي حد يعادي الفن| تصريح صادم من طارق الشناوي بسبب حفيدة أم كلثوم

علق الناقد الفني طارق الشناوي على تصريح السيناريست مدحت العدل على هامش افتتاح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين، بشأن تفاجؤه بسبب اعتزال حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم الفن وقرارها بأن تتفرغ للعبادة والحجاب بعد ان لفتت الأنظار إليها بشكل واضح اثناء مشاركتها فى برنامج المواهب the voice .

وقال الشناوي فى مداخلة هاتفية لبرنامج “الستات” المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامية سهير جودة ، ان مدحت العدل لم يقصد الحديث عن الحجاب هو فقط يعلق على قرار الحجاب لان لا يوجد علاقة بين الغناء والحجاب لأن ذلك سيوصل رسالة بتحريم الفن، فمثلا عايدة الأيوبي مازالت تتواجد على الساحة الغنائية بشكل كبير ، وأيضا الفنانة الراحلة هدي سلطان كانت ترتدي الحجاب.

وأضاف طارق الشناوي، قائلا: "ان اى شخص يعشق الفن بمجرد شعوره ان شحص اخر يحرم الفن يعتبره وكأنه يحرم الحياة .

واستكمل طارق الشناوي ، معلقا: "هناك أزمة فى المجتمع وهى الفهم الخاطئ للفن ، والسيدة ام كلثوم كان والدها شيخ جامع وكانت من حفظة القرآن وتعلمت اساس الغناء من التواشيح الدينية.

واختتم طارق الشناوي حديثه، بدهشته عن كيف وصلنا لذلك الأمر وأصبح الكثير يعادي الفن بشكل واضح ، والحجاب حرية شخصية ولكن الفن يجب ان نتصدي لكل من يعاديه أو يحرمه والفن حلال بدليل ان ام كلثوم كانت تتمني تسجيل القرآن الكريم بصوتها.