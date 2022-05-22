التنمية المحلية: تجهيز أراضٍ في المحافظات لإقامة أسواق عامة مجهزة ..فيديو

قال خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، إن اجتماع الحكومة اليوم صدر عنه قرار بتجهيز عدد من قطع الأراضي في مختلف المحافظات والتي يمتلكها بعض المواطنين لدراسة استئجارها منهم وإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع بسعر الجملة أو جملة الجملة.

وأضاف “قاسم”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن الأراضي سيتم تجهيزها لتكون عبارة عن أسواق عامة مجهزة، وهذه الأسواق تقلل من عمليات نقل السلع ومن ثم تقليل حلقات الوصل بيع البائع والتاجر، وهو ما سيساعد على خفض الأسعار.

وتابع متحدث التنمية المحلية، إن هذه الأسواق تأتي أيضا من ضمن تفعيل مساهمة القطاع الخاص وتعزيز نشاطه وتوفير فرص عمل حقيقة للشباب، وبناء علي ذلك وجه الوزير محمود شعراوي المحافظين باختيار الأراضي اللازمة لإنشائها بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه جارٍ الآن الانتهاء من حصر الاحتياجات الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروعات مبادرة حياة كريمة.