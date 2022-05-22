الصين: استراتيجية أمريكا في المحيطين الهندي والهادئ تقوض السلام

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم، إن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF) الذي اقترحته الولايات المتحدة والذي يهدف إلى إثارة المواجهة وتقويض السلام في المنطقة، محكوم عليه بالفشل.



وأضاف وانج يي، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال، أن شعوب منطقة المحيطين الهندي والهادئ تدرك جيدًا الصراعات والمواجهات التي سببتها الهيمنة الأمريكية، وما تسعى إليه دول المنطقة الآن هو الاستقرار الوطني.

وأشار إلى أن الدول لا تريد أن تنحاز إلى أحد الجانبين وأن الاتجاه الرئيسي هو تعزيز التكامل الإقليمي وبناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ ذي المصير المشترك.



من ناحية أخرى، استطرد وانج يي إن الولايات المتحدة، تحت شعار "الحرية والانفتاح"، تحاول تشكيل مجموعات في المنطقة تسعى لوضع دول المنطقة في خدمة هيمنتها.



وواصل وانج يي حديثه قائلا: "الحقائق ستثبت أن ما يسمى باستراتيجية المحيطين الهندي والهادئ هي في الأساس استراتيجية لخلق الشقاق وإثارة المواجهة وتقويض السلام، بغض النظر عن كيفية تقديم هذه الاستراتيجية ، فإنها ستفشل في النهاية".



وصُممت مبادرة بايدن لإنشاء IPEF لضمان سلاسل إمداد آمنة ومستدامة ولتحديد قواعد الاقتصاد الرقمي والاستثمار ومجالات التعاون المهمة الأخرى، ولا يشمل IPEF الصين ويقال إنه يهدف إلى مواجهة تأثيرها المتزايد على صناعة التكنولوجيا العالمية.