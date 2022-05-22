جدري القرود.. هاني الناظر: الصحة اتخذت إجراءات وقائية مع القادمين من الخارج

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن جدري القرود لا ينتقل عبر مسافات طويلة.

وتابع الناظر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أطمئن المصريين جدري القرود لم يبثت ظهوره داخل مصر.. وزارة الصحة اتخذت إجراءات وقائية مع القادمين من الخارج".

وأوضح هاني الناظر، أن جدري القرود يظهر مع تغير الفصول وهو ليس مرض منتشر، وليس له دواء خاص به مثل الحصبة والشفاء التلقائي يمثل 90% من الحالات.

وأضاف هاني الناظر، أن الإجراءات التي تتخذ للوقاية من كورونا هي نفس الإجراءات التي بالوقاية من الجدري.

وأكمل: "عدوي جدري القرود تأتي من الأحضان أو إستخدام أعراض شخصية لشخص مصاب، ويجب لإبتعاد عن أي علاقات محرمة للوقاية من جدري القرود".