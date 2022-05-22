عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة طنطا تحتفل بتخريج الدفعتين 47 و48.. صور

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

شهد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، الحفل الذي نظمته كلية التجارة بمناسبة تخريج الدفعة 47 لعام 2020 والتى تحمل اسم المرحومة الدكتورة نيڤين عزت المدرس بقسم المحاسبة، والدفعة 48 لعام 2021 والتى تحمل اسم المرحوم الدكتور أشرف لطفي الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وذلك فى إطار احتفالات جامعة طنطا بيوبيل الذهبى برعاية من رئيس مجلس الوزراء.

تقديرا لجهوده .. إهداء درع كلية العلوم لرئيس جامعة طنطا

جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور هانى الشامى عميد الكلية.

القصة الكاملة لوفاة طفل داخل حمام سباحة بنادي خاص في طنطا.. صور

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، أن العلم هو أساس تحقيق نهضة وتقدم المجتمعات، موجهًا التهنئة لأبنائه الخريجين، مطالباً إياهم بالقيام بدورهم في بناء المجتمع، فى ظل الجمهورية الجديدة، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، والاستمرار في بذل الجهد والعطاء وعدم التوقف عن تحصيل العلم، كما وجه التهنئة لأولياء الأمور الذين ضحوا بكل غال ونفيس للوصول لهذا اليوم الذي يجنون فيه ثمار جهودهم بالاحتفال بتخرج أبنائهم.

وفى كلمته أعرب الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركته في الاحتفالية، مؤكدًا حرص الجامعة على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتنمية المهارات وثقل المعرفة لدى الطلاب، والعمل على خلق خريج متميز مؤهل لسوق العمل.

من جانبه قدم الدكتور هانى الشامى عميد الكلية، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلية التجارة على ما يبذلونه من مجهودات بشكل دائم، تحقيقاً لأهداف ورسالة الكلية والجامعة، كما وجه كلمة للخريجين حثهم فيها على بذل الجهد والاجتهاد وتطوير أنفسهم في المرحلة القادمة بما يعود بالنفع عليهم وعلى بلدهم.

txt

رئيس جامعة طنطا يتسلم درع المؤتمر العلمي الأول لـ كلية الزراعة

في ختام الاحتفالية تم تكريم الخريجين وإهدائهم شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية، في حضور الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، والدكتور محمد السيد، عميد كلية الزراعة، ووكلاء كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد من الطلاب وأولياء أمورهم.

IMG-20220522-WA0100
IMG-20220522-WA0100
IMG-20220522-WA0101
IMG-20220522-WA0101
IMG-20220522-WA0103
IMG-20220522-WA0103
IMG-20220522-WA0102
IMG-20220522-WA0102
مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء طنطا العملية التعليمية كلية التجارة وزراء جامعة طنطا رئيس الجمهورية تحقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

بعد إصابة مصطفى كامل به.. كل ما تريد معرفته عن الهلع العصبي

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يترأس اجتماع اللجنة العليا لحياة كريمة

ترشيحاتنا

الحكم في قضية رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار بالبشر.. غدا

شكري يتوجه إلى دافوس للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي

مبروك عطية يقدم دليلا جديدا عن وجود الإنترنت والفيسبوك في القرآن| فيديو

بايدن يستثني تايوان من اتفاقية التجارة بين الهند والمحيط الهادئ

طالب مصري يفوز بالمركز الرابع عالميا ويبتكر مادة تطهر المياه من التلوث

أضرار النوم تحت المروحة مباشرة.. أبرزها الشخير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

الصور الأولى من حفل زفاف حودة بندق وشقيقة المغني إياد جيان.. شاهد

6 نقاط سحرية في جسدك تخلصك من الصداع فورا

أحمد الشامي يحتفل بمسلسل دايما عامر في ندوة بـ صدى البلد

فيديو

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف غادة إبراهيم آخرها…فيديو

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ