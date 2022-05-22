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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يتسلم درع المؤتمر العلمي الأول لـ كلية الزراعة

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

سلم الدكتور محمد السيد، عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا، مساء اليوم، الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، درع المؤتمر العلمي السنوي الأول الذى نظمته كلية الزراعة بعنوان "تطبيقات التقنيات الحديثة في الزراعة"، الأربعاء الماضي، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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وأكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، أن المؤتمر العلمي السنوي الأول والذى نظمته كلية الزراعة قد شهد إقبالا كبيرًا وتفاعلًا من جانب الأساتذة المتخصصين المشاركين من الجامعات ومراكز البحوث، من خلال التوصيات التي أعلنها المؤتمر في جلسته الختامية.

من جانبه أشار الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة، إلى أن جامعة طنطا بقيادة الدكتور محمود ذكى  تعيش نهضة تعليمية وبحثية غير مسبوقة على مستوى العملية التعليمية والبحثية جعل الجامعة تتبوأ مكانة مرموقة بين الجامعات العالمية.

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جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش عبر جلساته المختلفة 6 محاور رئيسية تضمنت علوم الأراضى والمياه، علوم الهندسة الزراعية، العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية، علوم الإنتاج الحيواني، علوم المحاصيل، وعلوم البساتين، بمشاركة نخبة متميزة من كبار العلماء داخل مصر وخارجها.

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