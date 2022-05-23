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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التربية جامعة حلوان تبدأ امتحانات التخلفات وسط إجراءات احترازية

امتحانات
امتحانات

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان، مواعيد امتحانات مواد التخلفات لجميع الفرق للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2021/2022 والطلاب المحملين بمادة أو اثنين من سنة سابقة.

وقال مسئول شئون الطلاب بالكلية إن إمتحانات طلاب التخلفات سوف تبدأ يوم غد الاثنين الموافق 23 مايو وتنتهى الخميس الموافق 26 مايو، لجميع الفرق الدراسية، وأشارت إلى أن الكلية قد قامت بإعلان جداول الامتحانات للطلاب.

قامت إدارة الكلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعداداً لتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد كل لجنة، فى إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا، كما سوف يتم التشديد على ضرورة إلتزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ضرورة ارتداء الكمامة.

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جدير بالذكر ان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة حلوان يواصل آليات تأهيل وتوعية الطلاب والطالبات بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك في إطار الدور الريادي لمشاركة الجامعة  في المبادرة الرئاسية  لإعلان مصر خالية من الأمية ، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .

وياتى ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالتنسيق  والتعاون مع كلية الخدمة الإجتماعية تحت ريادة الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، وإشراف الدكتورة صفاء خضير خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ندوة تأهيلية توعوية بعنوان (محو الأمية مهمة قومية وخدمة مجتمعية) للوصول إلى عتبات الجمهورية الجديدة بلا أمية ، بهدف تحفيز الطلاب والطالبات وتأهيلهم للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية.

وشاركت أسرة شباب ضد الأمية بكلية  الخدمة الاجتماعية في فعاليات الندوة بالتنسيق مع أستاذة أميرة العجرودي منسق مشروع محو الأمية بالكلية .

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