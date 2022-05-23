محمود محي الدين: الجماعات الإرهابية تسللت إلي سيناء في غضون ثورة يناير.. فيديو

قال العميد محمود محي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب سابقا ، إن سيناء مقسمة في اتفاقية السلام إلي 3 مناطق منها المنطقة "أ" التي حررتها القوات المسلحة خلال حرب 74 والمنطقة "ب" هي التي تواجد بها عناصر القوات المسلحة من خلال كتائب حرس الحدود المقاتلة .

وأضاف محمود محي خلال لقائه في برنامج "مساء دي أم سي" المذاع علي قناه "دي أم سي"، أن المنطقة الثالثة "ج" حدودها لا تتخطي 18 كيلو متر وهي منطقة مجاورة لحود قطاع غزة وحدود إسرائيل ، مؤكدا انه لا شيء يمنع القوات المسلحة من أداء مهامها في الدستور والقانون.

وأوضح محمود محي، أن القوات المسلحة لديها زراع قوي جدا يسمي المخابرات الحربية وهي التي تجهز دائما وابدأ مسرح العمليات أي كان مكانه سواء في الداخل أو الخارج.

وتابع إن القوات المسلحة تعمل طبقا إلي منظومة مؤسسية وتعمل بمنتهي الشفافية ، مشيرا إلي ان الجماعات الإرهابية تسللت إلي سيناء في غضون ثورة يناير.