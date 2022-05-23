عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود محي الدين: الجماعات الإرهابية تسللت إلي سيناء في غضون ثورة يناير.. فيديو

محمود محي
محمود محي

قال العميد محمود محي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب سابقا ، إن سيناء مقسمة في اتفاقية السلام إلي 3 مناطق منها المنطقة "أ" التي حررتها القوات المسلحة خلال حرب 74 والمنطقة "ب" هي التي تواجد بها عناصر القوات المسلحة من خلال كتائب حرس الحدود المقاتلة .

 

وأضاف محمود محي خلال لقائه في برنامج "مساء دي أم سي" المذاع علي قناه "دي أم سي"، أن المنطقة الثالثة "ج" حدودها لا تتخطي 18 كيلو متر وهي منطقة  مجاورة  لحود قطاع غزة وحدود إسرائيل ، مؤكدا انه لا شيء يمنع القوات المسلحة من أداء مهامها في الدستور والقانون.

 

وأوضح محمود محي، أن القوات المسلحة لديها زراع قوي جدا يسمي المخابرات الحربية وهي التي تجهز دائما وابدأ مسرح العمليات أي كان مكانه سواء في الداخل أو الخارج.

 

وتابع إن القوات المسلحة تعمل طبقا إلي منظومة مؤسسية وتعمل بمنتهي الشفافية ، مشيرا إلي ان الجماعات الإرهابية تسللت إلي سيناء في غضون ثورة يناير.

 

الجماعات الارهابية مجلس النواب القوات المسلحة إسرائيل سيناء أمن القومى قطاع غزة العمل المخابرات الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

بعد إصابة مصطفى كامل به.. كل ما تريد معرفته عن الهلع العصبي

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

ترشيحاتنا

على وشك الانهيار.. شركة EA تبحث عن مستثمر قوي لشرائها أو الشراكة معها

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الإثنين 23-5-2022

البنك الأهلي يعلن إنشاء 30 فرعًا خلال الـ10 سنوات المقبلة في العاصمة الإدارية

نقص حاد في ألبان الأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية|ما تريد معرفته عن الأزمة

خطأ شائع| الجائزة العالمية للرواية العربية ليست «بوكر» بالعربي.. تاريخها والهدف منها

بعد تتويجها ببطولة العالم للإسكواش.. نور الشربيني تقترب من صدارة التصنيف العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

بحضور وفاء عامر وريم البارودي.. مصطفى حجاج يشعل فرح بوسي

شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف بوسي

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

فيديو

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف غادة إبراهيم آخرها…فيديو

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ