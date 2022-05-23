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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض حلوان تنظم ندوات لزيادة الوعي الصحي لدى الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم وحدة الخريجين بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض جامعة حلوان، سلسلة من الندوات العلمية بعنوان ( تثقيف صحي = حياة أفضل)، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان والدكتورة صفاء صلاح عميدة الكلية . 

وأوضحت الكلية أن الندوات بداء منذ يوم  الثلاثاء الموافق ١٧/٥/٢٠٢٢ وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٥/٢٠٢٢، وأن الهدف من الندوات الحث على التنميه المهاريه والمعرفية ومواكبة سوق العمل .

وتقام الندوات بمدرج النفسيه بكلية التمريض - جامعه حلوان فى تمام الساعة 10 صباحآ، كما تم توجية الدعوة إلى جميع طلاب الكلية بمختلف الفرق والشعب وكذلك الخريجين. 

محو الأمية مهمة قومية.. ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

جدير بالذكر انه يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة حلوان آليات تأهيل وتوعية الطلاب والطالبات بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك في إطار الدور الريادي لمشاركة الجامعة  في المبادرة الرئاسية  لإعلان مصر خالية من الأمية ، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .

وياتى ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالتنسيق  والتعاون مع كلية الخدمة الإجتماعية تحت ريادة الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، وإشراف الدكتورة صفاء خضير خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ندوة تأهيلية توعوية بعنوان (محو الأمية مهمة قومية وخدمة مجتمعية) للوصول إلى عتبات الجمهورية الجديدة بلا أمية ، بهدف تحفيز الطلاب والطالبات وتأهيلهم للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية.

هذا وقد شاركت أسرة شباب ضد الأمية بكلية  الخدمة الاجتماعية في فعاليات الندوة بالتنسيق مع أستاذة أميرة العجرودي منسق مشروع محو الأمية بالكلية .

جامعة حلوان كلية التمريض جامعة حلوان لندوات العلمية بعنوان تثقيف صحي حياة أفضل بمدرج النفسيه بكلية التمريض اخبار التعليم Jobs Education

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